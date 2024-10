Eliezer e Viih Tube - Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2024 13:20 | Atualizado 21/10/2024 13:20

Eliezer, de 34 anos, compartilhou detalhes sobre o que Viih Tube, sua companheira de 24 anos, tem enfrentado na reta final da gestação do segundo filho, Ravi. Com quase 36 semanas, prestes a completar 9 meses de gravidez, a influenciadora tem sentido fortes desconfortos, especialmente à noite, por conta do peso da barriga.

O ex-BBB detalhou que a rotina da famosa, nesse período próximo ao nascimento do filho, não tem sido fácil. "A Viih tem tido dias bem difíceis, né? Noites principalmente, dias nem tanto. Tadinha, ela já não consegue mais dormir a noite, muitas dores. Ela tem precisado de ajuda até para virar. Não sei se ela contou, mas esses dias ela precisou até colocar tape na barriga, porque a barriga está muito grande, para parar de cair", iniciou.



Apesar das dificuldades, o pai de Lua di Felice, de 1 ano, revelou uma curiosidade sobre esse momento da gestação. "Nessa fase é incrível como eu, pai, marido, não sou nada! Nem para o filho que já temos e nem para os cachorros que estão na casa. Nada! Zero!", disparou.

Em seguida, explicou como tudo funciona em função da futura mamãe: "Os cachorros dormem e ficam colados nela (Viih Tube) o dia inteiro, eles dormem grudados na barriga um do lado do outro. Onde a Viih está, os cachorros estão atrás protegendo. A Lua é só 'mamãe, mamãe, neném, neném'. E o pai mesmo, nada!", afirmou, em tom bem-humorado.

Para quem não sabe, Ravi está previsto para nascer no dia 21 de novembro, quando a influenciadora completaria 40 semanas de gravidez. No entanto, a ruiva acredita que o bebê possa chegar antes do esperado, entre os dias 4 e 5 de novembro. Por precaução, Viih Tube já deixou as malas prontas para receber o irmão de Lua na maternidade.