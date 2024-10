Arthur Aguiar surge em foto com a filha em meio a polêmica - Foto: Reprodução

Publicado 21/10/2024 10:06 | Atualizado 21/10/2024 10:09

Maíra Cardi celebrou o aniversário de seis anos da filha, Sophia, com uma festa grandiosa em Campinas, São Paulo, neste domingo (20). Ao lado do atual marido, Thiago Nigro, ela comemorou a data especial. No entanto, a ausência do pai da menina, Arthur Aguiar, chamou atenção, especialmente em meio às polêmicas recentes entre o ex-casal.



Arthur, que no ano passado esteve presente no aniversário da filha, desta vez optou por não comparecer ao evento. A ausência dele reforçou os rumores de que a relação entre os dois está mais conturbada, principalmente após desentendimentos públicos relacionados à criação da filha. Nos registros da festa, o famoso não apareceu, nem fez menção em suas redes sociais sobre o evento.



A atual namorada de Arthur, Jenny Santucci, compartilhou uma foto mostrando o ator em casa com ela e o filho mais novo do casal, Gabriel. Embora não tenha ido à festa, o ex-Rebelde fez questão de homenagear Sophia nas redes sociais: “Filha, eu desejo que Deus continue te abençoando… Tenho muita saudade dos momentos que vivemos juntos”, escreveu ele em uma mensagem carinhosa.



Vale lembrar que a confusão entre Maíra e Arthur começou após Sophia ter feito um comentário polêmico sobre o celular do cozinheiro da família, que gerou uma troca de farpas entre os dois. A esposa de Thiago Nigro comentou que a filha lida com “duas criações” diferentes, ao passo que o ator rebateu, negando que a filha tenha aprendido tais coisas em sua casa.