Lauana Prado se envolveu em uma confusão daquelas no 71º aniversário do município de Abadiânia, que fica a 90km de Goiana, em Goiás, na madrugada deste sábado (19). A cantora bateu boca com o prefeito da cidade, após supostamente chegar atrasado ao evento.



Segundo Jozeias Jr. coordenador geral e assessor do evento, Lauana assinou contrato para subir ao palco às 23 h e, às 1 h da manhã, ela ainda não tinha começado o show.



“Estou aqui prestando um esclarecimento para todos vocês, o show de Abandiana está atrasado, em contrato era pra ter sido às 23 h o show, são 00h59, o show ainda não começou por conta de atraso da artista”, iniciou ele.



Além de pontuar a falta de compromisso de Lauana, Jozeias ainda afirmou que foi destratado pela artista e sua equipe. “Sem contar que toda equipe e produção destrataram todo mundo que tava aqui, destratou o prefeito [...], mas uma vez quero mostrar, é uma hora da manhã e o show ainda não começou”.



Em um vídeo divulgado pelo perfil Anápolis do Agito, a cantora aparece discutindo com o gestor público do município, Zé Diniz. “Você me chamou de baranga, você me respeita, começa me respeitando, isso foi uma falta de respeito. Estamos aqui desde cedo. Você me chamou de baranga e ainda acha que tem razão?”, disse a cantora durante a discussão.



O prefeito, por sua vez, rebateu a cantora, pedindo respeito, dizendo que quem pagou pelo show foi ele e pediu a devolução do cachê.



“Tem que me respeitar também. Então, devolve o dinheiro, porque quem pagou fui eu. Você não cumpriu horário, não cumpriu nada, você atrasou, fez tudo”, diz Diniz em meio à confusão.