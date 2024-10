Igor Rickli se declara à filha: 'Que bom que a gente se encontrou' - Foto: Reprodução

Igor Rickli se declara à filha: 'Que bom que a gente se encontrou'Foto: Reprodução

Publicado 18/10/2024 12:01 | Atualizado 18/10/2024 12:02

Igor Rickli emocionou os seguidores ao compartilhar momentos especiais ao lado de sua filha Fátima, de 10 anos. Nesta quinta-feira (17), em seu Instagram, o ator publicou fotos carinhosas ao lado da menina e contou detalhes sobre um dia divertido que passaram juntos, incluindo uma ida ao dentista. A pequena homenagem não passou despercebida nas redes sociais do famoso e encantou os fãs.

Em seu post, o artista publicou uma série de fotos com a filha, compartilhando o mesmo penteado de rabo de cavalo e dando risada em um elevador. Na legenda, ele aproveitou para fazer se declarar à filha, destacando sua felicidade pela forma em que ela surgiu em sua vida. "Amo ver ela rindo. Faço vozes, personagens, já temos até um dialeto próprio", começou.

O marido de Aline Wirley então revelou que os momentos com a criança são preciosos. "E quando é o dia do dentista é meio que um momento só nosso. A gente vai juntos no carro ouvindo Katy Perry e Ana Castela, ela sempre me conta alguma história sobre a vida antes da gente se encontrar. E que bom que a gente se encontrou", escreveu, emocionando os seguidores.

Além de ressaltar o amor e a conexão que tem com a filha, ele fez questão de elogiar as qualidades da pequena e declarar o seu amor pela herdeira: Ela é muito forte e muito justa. Amo muito essa princesona que tem covinhas", acrescentou, finalizando a breve homenagem.



Nos comentários, os internautas se derreteram pela relação entre pai e filha. “Como pode ela ser a cara de vocês, amor de alma”, escreveu uma fã. “Os olhos dela são iguais aos seus, que lindo!”, disse outra. Famosos como Jeniffer Nascimento e Marcos Mion também deixaram mensagens carinhosas.



Além de Fátima, Igor Rickli e Aline Wirley são pais de outros dois meninos, Will, de 7 anos, e Antônio, de 9. Em recente entrevista, o casal revelou como foi a adaptação do primogênito com a chegada dos irmãos adotivos, ressaltando a união da família.