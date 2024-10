Virginia Fonseca aponta semelhança entre filho e pai falecido: 'Será' - Foto: Reprodução

Publicado 17/10/2024 14:57 | Atualizado 17/10/2024 14:57

Virginia Fonseca usou suas redes sociais para compartilhar um momento emocionante sobre seu filho caçula, José Leonardo. Nesta quinta-feira (17), a influenciadora foi tocada por um comentário da madrinha do bebê, Monyque Isabella. A filha de Leonardo observou uma semelhança entre o pequeno e Mário Serrão, pai da influenciadora, falecido em 2021.



Em seus stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe publicou uma troca de mensagens com Monyque. “Meu Deus! Ele tá a cara do seu pai, amiga”, disse a jovem ao ver uma foto de José Leonardo sério. Surpresa e emocionada, a apresentadora compartilhou o comentário e perguntou aos seguidores: “Será, gente?! Porque assim, eu acho que ele parece comigo”, iniciou.



A influenciadora continuou refletindo sobre a possível semelhança entre o bebê e seu pai, falecido aos 72 anos devido a complicações de uma pneumonia. “Então grandes chances de parecer meu pai, sim”, completou a famosa, usando emojis emocionados ao lembrar do patriarca e da saudade que sente dele.



Virginia Fonseca tem o costume de falar sobre Mário Serrão nas redes sociais, relembrando momentos especiais. “Provavelmente já tenho algumas dessas fotos já postadas aqui, mas infelizmente não tenho fotos novas com você, pai. Você se foi há quase 2 anos e me deixou um vazio enorme!! Hoje mais que todos os dias, gostaria de te dar um beijo, um abraço, um presente”, dedicou ela no último Dia dos Pais.



A empresária também fez questão de destacar a semelhança entre ele e sua filha caçula, Maria Flor: “Ah, todos falam que a Florzinha parece com você pai, ela é linda e muito sorridente, ama comer e sem sombra de dúvidas que comeria todas as sopas que você fazia pra mim quando bebê. Te amo!”, declarou.