Publicado 17/10/2024 12:37 | Atualizado 17/10/2024 12:38

Com o retorno do desfile da Victoria’s Secret após seis anos, fãs reviveram momentos icônicos das “angels”, mas a ausência de Gisele Bündchen chamou atenção. A modelo, que brilhou na passarela por sete anos, tomou uma decisão inusitada para não renovar seu contrato com a marca, revelada em um vídeo resgatado por internautas nas redes sociais.



Em uma entrevista, a famosa contou que, apesar da pressão para renovar o contrato, não estava mais confortável com os desfiles. "Eu ainda tinha 26 anos e eles representavam 80% do meu cachê. E eles queriam assinar [novamente] comigo, por mais alguns anos. Para todo mundo ao meu redor, isso parecia uma coisa óbvia … Mas meu corpo não tava se sentindo bem mais fazendo aquilo", iniciou.

A ex-mulher de Tom Brady seguiu indecisa até alguns minutos antes da resposta oficial. "Chegou no dia de tomar a decisão, eu ainda não tinha feito a minha cabeça. Então tinha assim vários advogados no telefone, a minha agente do Nova York, e era uma ligação de manhã", continuou.

O curioso foi como ela decidiu dar um ponto final à parceria. "Faltava dez minutos para a ligação e fui fazer um chá [...] Eu escrevi em um papelzinho sim e no outro não, amassei os papeizinhos, coloquei na minha xícara antes de colocar o chá", detalhou. "Eu respirei, peguei o papelzinho, abri e disse 'não'", revelou.

Assim, sem revelar aos representantes a forma inusitada como escolheu, Gisele agradeceu pelo tempo com a marca, mas seguiu seu instinto. “Eu não falei pra eles, obviamente, o que tinha acontecido, porque iam achar que eu era louca”, finalizou, rindo do episódio que marcou uma reviravolta em sua vida.