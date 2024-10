Nahim - Reprodução internet

NahimReprodução internet

Publicado 17/10/2024 09:18 | Atualizado 17/10/2024 10:10

A disputa pela herança do cantor Nahim ganhou mais um capítulo nesta semana. Andreia Andrade, última companheira do artista, teve seu pedido de reconhecimento de união estável negado pelo Ministério Público de São Paulo. A promotora Cíntia Marangoni teria alegado falta de provas suficientes, o que favorece a nomeação da filha mais velha do cantor, Noelle, para administrar os bens.A informação foi publicada em primeira mão pelo site Noticiei! , e a coluna Daniel Nascimento também teve acesso aos autos nesta quinta-feira (17). Andreia havia solicitado ser responsável pelo inventário, além de reconhecer a união estável. No entanto, documentos revelam que o MP argumentou que não há comprovações de que o casal estava junto na data de falecimento de Nahim, em junho deste ano. Ela até havia comentado na imprensa que os dois se separaram em outubro de 2023, o que foi usado contra seu pedido.Ainda segundo o portal, a promotora teria destacado a divergência entre os relatos de Andreia e os de Noelle, filha de Nahim, que reforçou a inexistência de uma união estável. Cíntia pontuou que o reconhecimento da relação deve ser discutido em um processo separado, conforme prevê o Código de Processo Civil, e não no âmbito do inventário.Agora, o juiz Matheus Barbosa Pandini solicitou que Andreia apresente provas judiciais anteriores de união estável. Caso ela não consiga, a filha do cantor poderá ser nomeada inventariante, conforme determina a legislação, já que Noelle e sua irmã têm direito à metade dos bens deixados por Nahim.