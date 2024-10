Após despejo, Mário Gomes mostra onde vive com esposa: 'Não é fácil' - Foto: Reprodução

Publicado 16/10/2024 14:27 | Atualizado 16/10/2024 14:29

Mário Gomes compartilhou com seus seguidores um vídeo revelando a nova residência onde está morando com sua esposa, a arquiteta Raquel Palma. Após ser despejado da mansão em que viveu por 22 anos, na Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro, o ator se mudou para um ‘puxadinho’ na casa das filhas, fruto de seu primeiro casamento.

No vídeo, Mário mostrou detalhes do novo lar e comentou sobre a mudança. “Minha nova residência, onde eu e minha mulher dormimos. Meio bagunçado, não é fácil, mas está tudo bem. A Raquel trabalha muito, rala demais e segurou uma onda pesada. Quero parabenizá-la por tudo”, disse o ator, reconhecendo o esforço da esposa.

Além de agradecer publicamente à esposa, Mário exaltou a dedicação de Raquel na legenda da postagem. “Ela trabalha duro todos os dias, enfrentando desafios com coragem. Sua dedicação me inspira! Vamos valorizar essas mulheres que fazem a diferença”, escreveu o ex-global, recebendo o apoio de seguidores.

O ator também esclareceu boatos de que teria abandonado seus animais de estimação após o despejo. Mário gravou um vídeo ao lado de seus bichinhos para negar os rumores. “Esse vídeo foi feito hoje à tarde, imediatamente ao tomarmos conhecimento do absurdo que foi divulgado”, desmentiu ele na legenda da publicação.