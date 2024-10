Vanessa Giácomo emociona ao homenagear mãe falecida: 'Celebrar você' - Foto: Reprodução

Publicado 16/10/2024 11:14

Vanessa Giácomo usou seu Instagram nesta terça-feira (15) para homenagear a mãe, Ivonete, que faleceu aos 55 anos em decorrência de um câncer. A atriz compartilhou uma mensagem emocionante no dia em que sua mãe completaria mais um ano de vida.

Na publicação, a artista fez uma linda declaração para a matriarca. “Hoje, minha mãe completaria mais um ano de vida, mas sempre vou celebrar você, mãe. Vejo sua presença em cada parte de mim. Quero um dia chegar perto da grande mulher que você foi e, para mim, é, porque você é eterna”, iniciou.



Emocionando fãs com o texto, ela seguiu: “Lembro de você todos os dias, às vezes por comer algo que me lembra seu tempero, por ir a lugares que gostaria de ter ido com você, e quando olho para meus filhos, sinto sua influência em cada momento”, detalhou.



A famosa, que atualmente está no ar em reprise de "Cabocla", na Globo, citou a importância de revelar os sentimentos. “Nunca devemos esquecer de viver o agora e de expressar o quanto as pessoas que amamos são especiais. Eu dizia ‘eu te amo’ para minha mãe praticamente todos os dias que passei com ela”, destacou.



Encerrando, Vanessa Giácomo lembrou como é difícil lidar com a perda da mãe, mas que demonstrou seu amor em vida. “Meu maior medo era perder meu pilar, minha segurança, minha melhor amiga. Ela partiu tão jovem, e sou imensamente grata por tudo que me deixou como legado em tão pouco tempo. Vamos viver o agora!”, finalizou.