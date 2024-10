Sabrina Sato e Nicolas Prattes - reprodução Instagram

Publicado 16/10/2024 10:38 | Atualizado 16/10/2024 10:38

Sabrina Sato, de 43anos , e Nicolas Prattes, de 26, surpreenderam os internautas nesta quarta-feira (16) ao anunciar que estão esperando o primeiro filho juntos. O casal, que oficializou o relacionamento em fevereiro deste ano, divulgou a novidade por meio de um comunicado feito pela assessoria. Inclusive, pediram cuidado e paciência na evolução da gestação, que está em estágio inicial.



Logo após o anúncio, a web resgatou uma declaração do ator, na qual afirmou que o casal mantinha uma média alta de relações íntimas. "Isso que dá transar 50 vezes na semana", ironizou um seguidora. "Transando 50 vezes por semana seria estranho se isso não acontecesse", brincou outro. "Também, 50 vezes na semana, era questão de tempo vir neném", cravou uma terceira.

A declaração, que voltou a viralizar, foi feita pelo artista durante o programa Sobre Nós Dois, apresentado por Sabrina e Marcelo Adnet no GNT. Quando questionado sobre a frequência de sexo no início do namoro, o intérprete de Rudá em "Mania de Você" riu e disse: “Se vendo todos os dias, umas 50 vezes por semana”.



Ainda na ocasião, para quem não lembra, a repercussão da fala de Nicolas foi imediata. Agora, contudo, apesar das brincadeiras, diversos fãs do casal mandaram mensagens de carinho e desejaram uma boa gestação.