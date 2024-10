TV Manchete pode retornar como canal digital após mais de uma década - Foto: Reprodução

TV Manchete pode retornar como canal digital após mais de uma décadaFoto: Reprodução

Publicado 17/10/2024 13:03 | Atualizado 17/10/2024 13:54





Conforme revelado pelo portal A TV Manchete, famosa emissora que marcou a televisão brasileira , pode estar prestes a renascer, mas desta vez no ambiente digital. Isso porque uma empresa de conteúdo digital de Santa Catarina estaria buscando o registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) desde janeiro deste ano.Conforme revelado pelo portal Noticiei! , que teve acesso exclusivo ao pedido feito pela organização gaúcha, a TV Manchete pode retornar. Vale lembrar que o INPI já extinguiu a marca há mais de uma década e, desde então, novas tentativas de registro vêm sendo feitas.

Ainda em 2021, uma empresa cearense tentou emplacar o nome, porém, teve a solicitação negada por imitar uma marca registrada. Agora, o pedido de Santa Catarina segue em análise, mas pode enfrentar o mesmo obstáculo: a questão do uso de um registro já consolidado.



Idealizada pelo empresário Adolpho Bloch, a TV Manchete começou suas transmissões em 1983 e encerrou suas atividades em 1999. A emissora foi um marco na teledramaturgia, revelando nomes como Xuxa e Angélica, além de novelas icônicas como "Xica da Silva" e "Pantanal", esta última ganhando um remake recente pela Globo.



Mesmo que o pedido atual enfrente dificuldades no INPI, a empresa catarinense tem a possibilidade de recorrer. Se o registro for concedido, a TV Manchete poderá reescrever sua história, desta vez como um canal digital, acompanhando as tendências de entretenimento atuais.