Tainá Castro mantém tatuagem em homenagem ao ex após casar com Éder Militão - Foto: Reprodução

Tainá Castro mantém tatuagem em homenagem ao ex após casar com Éder MilitãoFoto: Reprodução

Publicado 17/10/2024 10:38 | Atualizado 17/10/2024 10:45

Tainá Castro, de 29 anos, decidiu apagar de vez uma marca do passado. Nesta quarta-feira (16), a estudante de Medicina cobriu a tatuagem que tinha em homenagem ao ex-namorado, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. O desenho, que era a assinatura do jogador, ficava na perna direita da influenciadora e foi removido durante uma sessão domiciliar.



Enquanto passava pelo processo de remoção, a famosa brincou com a situação. “Será que o Jhonny [tatuador] é bom de cobertura?”, perguntou na legenda de vídeo compartilhado por uma amiga, direto de sua mansão no Rio de Janeiro. Atualmente, a famosa está casada com o jogador Éder Militão, de 26 anos.



Nas redes sociais, a atitude da famosa repercutiu, com internautas se dividindo entre apoio e críticas. "Certíssima!", cravou uma seguidora. Por outro lado, houve quem não tivesse paciência para o assunto: "Tá gente, mas quem liga?", questionou outra, em tom de deboche. "Aí aí viu, nunca senti esse amor pra tatuar nome de macho em mim", refletiu mais uma.

Vale lembrar que Tainá tem dois filhos com Léo Pereira, Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3. Já Militão, atual marido de Tainá, é ex de Karoline Lima, mãe de Cecília, de 2 anos, e noiva do jogador do Flamengo. As relações entre os famosos sempre chamam atenção, já que eles teriam trocado de parceiros entre si.