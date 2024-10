Luan Santana e Jade - Reprodução

Publicado 16/10/2024 12:42

Luan Santana está vivendo um momento mágico desde que descobriu que será pai pela primeira vez. Em setembro, o cantor revelou que ele e a companheira, Jade Magalhães, estão esperando uma menina, e os fãs já começaram a entrar no clima dessa nova fase.



Durante um show recente, Luan foi surpreendido no palco com presentes de bebê enviados por seus admiradores. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o cantor recebe dois bodys cor-de-rosa e uma calça jeans para a futura herdeira. Encantado, Luan mostrou sua alegria e gratidão pela surpresa.



Enquanto isso, Jade Magalhães, que se prepara para a chegada da filha, está de mudança para a mansão de Luan em Alphaville, na Grande São Paulo. A nova fase do casal envolve adaptações para receber a bebê com todo conforto. “De volta a São Paulo. Cheguei direto para a mudança”, contou Jade em suas redes.



Luan e Jade, que começaram a namorar em 2008, ficaram juntos por 12 anos até anunciarem o término em 2020. Após reatarem o relacionamento em 2023, eles voltaram a assumir o romance publicamente em 2024, e agora estão prestes a começar uma nova etapa como pais.