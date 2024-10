Irmã de Bruna Biancardi defende famosa após polêmica: 'Aguentou muito' - Foto: Reprodução

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, resolveu vir a público defender a influenciadora após a polêmica com Amanda Kimberlly, ex-affair de Neymar Jr. Nesta Na terça-feira (15), em meio às recentes indiretas, ela destacou que a ex-modelo “aguentou muito” antes de se manifestar contra as provocações.



Para quem não sabe, a confusão começou quando Amanda curtiu comentários nas redes sociais que criticavam Bruna e insinuavam uma rivalidade entre as filhas de Neymar: Helena, de três meses, filha de Amanda, e Mavie, de um ano, filha da atual namorada do jogador. Ao perceber as curtidas, porém, a famosa respondeu pedindo mais maturidade e empatia.



A declaração da influenciadora gerou repercussão nas redes sociais e Bianca, por meio de um comentário em uma página de fofoca, saiu em defesa da irmã. “Aguentou muito e ainda foi educada”, cravou a empresária, reforçando que a jovem lidou com a situação de forma polida.



Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Bianca Biancardi defende a família na internet. “Como assim estão falando isso dela? Como assim estão falando isso da nossa família? Eu ficava revoltada, para falar a verdade, e eu queria defender, queria provar, queria falar que ela não era nada daquilo. Mas não adianta. Tem muita gente amargurada, muita gente ruim, muita gente que inventa história, que quer pensar o pior da gente”, afirmou ela, na ocasião.