Poliana Rocha desabafa e manda suposta indireta na web: 'Não sou boba' - Foto: Perpodução

Poliana Rocha desabafa e manda suposta indireta na web: 'Não sou boba'Foto: Perpodução

Publicado 15/10/2024 12:05 | Atualizado 15/10/2024 12:07

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (14) ao compartilhar um vídeo que deixou os seguidores intrigados. Em meio a uma pausa no trabalho, a influenciadora soltou uma indireta para alguém, sem citar nomes, mas deixou claro que não é ingênua.



No vídeo, a famosa apareceu com um filtro de palhaço e fez um desabafo sobre sua personalidade. "Eu sou muito boa, meu coração é generoso, cheio de amorosidade, mas eu não tenho nada de boba, garantiu a mãe de Zé Felipe.



A sogra de Virginia Fonseca ainda deixou no ar que, apesar de seu jeito amoroso, está atenta a quem possa estar tramando algo contra ela. "E eu sou escorpiana, sabe aquelas que pica quando quer? Entendedores entenderão, fica a dica!", finalizou, sem revelar para quem seria o recado.

Mais tarde, Poliana ainda repostou um agradecimento da modelo Vera Viel, que está hospitalizada após uma cirurgia para retirar um tumor. Mostrando seu carinho, a esposa de Leonardo enviou um presente para a amiga, demonstrando apoio nesse momento difícil.