Virginia, Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor - Reprodução/Instagram

Virginia, Zé Felipe, Maria Alice e Maria FlorReprodução/Instagram

Publicado 15/10/2024 10:39

Zé Felipe causou burburinho nas redes sociais ao cancelar uma consulta ortopédica da filha, Maria Alice, de 3 anos. Em stories compartilhados no Instagram de Virginia Fonseca, a famosa mostrou o cantor decidindo que a pequena não precisaria ser avaliada. Para o famoso, bastou justificar que ela anda igual ao avô, Leonardo, e isso seria natural.



A empresária revelou que estava preparada para levar a herdeira para uma consulta, quando o marido interferiu: "Estava pronta para ir ao médico com a Maria Alice e Zé cancelou. Ela anda igual ao Leo. A gente tinha marcado ortopedista para ela e ele falou: 'Não vai! Ela saiu do meu saco, eu saí do saco do meu pai, e ela vai andar assim", iniciou.

Enquanto isso, a pequena, inocente, pede para ‘cuidar da perna’, ao que o pai responde: "Você não vai. Eu cancelei. Você vai brincar". Apesar da negativa, ela insiste em ir ao médico, divertindo os pais com sua reação. No entanto, embora o casal tenha levado a situação na brincadeira, a conversa, que viralizou antes de ser apagada, dividiu a opinião dos fãs nas redes sociais.

Entre os comentários, muitos reprovaram a atitude do artista. “Lá pra frente ela vai ficar muito brava com o Zé. Principalmente quando ela está na fase de usar salto”, criticou uma seguidora. “Desculpa, Zé Felipe não concordo com você. Leva a menina ao ortopedista. Depois ela vai te cobrar isso, viu?”, alertou outra. “Só eu que não vi nada de diferença no andar dela?”, perguntou mais uma.



Além de Maria Alice, Zé Felipe e Virginia são pais de Maria Flor, de quase dois anos, e do recém-nascido José Leonardo.