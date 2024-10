Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Publicado 15/10/2024 14:33 | Atualizado 15/10/2024 14:35

O São Paulo Fashion Week começou a todo vapor, mas os bastidores já estão "fervendo" com uma polêmica envolvendo Jojo Todynho. A influenciadora, que desfilaria para a marca "Meninos Rei", viu sua participação ser colocada em xeque devido a uma decisão de última hora.



Para quem não sabe, a famosa estava escalada para desfilar pela "Meninos Rei", conhecida por celebrar a cultura afro-brasileira e querida pelo público LGBT+. No entanto, De acordo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a marca desistiu da parceria com a cantora e o motivo seria algo bem específico: política!

Segundo a jornalista, a marca teria ficado receosa em associar sua imagem a possíveis repercussões políticas envolvendo a ex-A Fazenda. Assim, para evitar controvérsias na mídia ou a reprovação do público, a marca teria decidido rever o convite feito a funkeira.



Inclusive, ainda conforme a colunista, para não desconvidar a famosa diretamente, a grife teria adotado uma justificativa curiosa: a falta de medidas exatas da cantora necessárias para a confecção da roupa, já que a mesma está em um processo de perda de peso. A desculpa teria sido usada para evitar que a artista entrasse na passarela no dia do evento.