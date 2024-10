Viih Tube e Eliezer são pais de Lua Di Felice, de um ano - Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2024 14:05 | Atualizado 15/10/2024 14:07

A coluna Daniel Nascimento descobriu um novo desdobramento do impasse judicial que Viih Tube e Eliezer enfrentam sobre o uso da marca “BabyTube”. O casal foi proibido de utilizar o nome após um processo movido por uma empresa que detém registro semelhante. No entanto, a ex-BBB tentou registrar a empresa 16 vezes!

Para quem não acompanhou, o processo, revelado pelo portal LeoDias, alega concorrência desleal. Isso porque a "Babytub" existe desde 1997 e está registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no Brasil e no exterior. Já a influenciadora iniciou a venda de produtos para bebê em 2023, com o nome da empresa como "BabyTube".

Com uma leve diferença na grafia, o juiz entendeu que a semelhança pode confundir os consumidores. Assim, Viih Tube e Eliezer estão temporariamente impedidos de utilizar a marca até a conclusão do processo. Mas não significa que a famosa desistiu! A coluna apurou que a sua primeira solicitação foi em maio de 2023 e a última há 5 meses atrás.

Agora fica o questionamento: já que foram diversas tentativas de registrar sua marca no INPI, quais foram as estratégias da youtuber? A famosa listou uma gama de produtos e serviços, distribuindo um deles para cada vez que buscou o registro. Entre os mais inusitados estão: agência de modelos, assessoria, consultoria e gestão de negócios, utensílios domésticos, etc. Basicamente, a ruiva mostrou que é brasileira e não desiste nunca!

Vale lembrar que Viih Tube e Eliezer estão temporariamente impedidos de utilizar a marca até a conclusão do processo. Caso descumpram a decisão, podem ser multados em R$ 10 mil por dia.