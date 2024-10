Lucas Buda e Camila Moura - Foto: Reprodução

Lucas Buda e Camila MouraFoto: Reprodução

Publicado 15/10/2024 09:23 | Atualizado 15/10/2024 09:26

Camila Moura, participante de "A Fazenda 16", fez uma revelação surpreendente sobre seu ex-marido Lucas Buda. Durante uma conversa com Gizelly Bicalho, ela contou que descobriu uma suposta traição do capoeirista com a mãe de um ex-aluno dele. A influenciadora detalhou então como teria descoberto o caso extraconjugal.

A peoa resgatou o momento exato do "flagra" e como optou por reagir diante da situação. "Enquanto ele tava tomando banho eu restaurei o backup do WhatsApp e voltou as conversas. E aí quando voltou a conversa eu vi tudo. E ela era casada, ele dava aula pro filho dela”, revelou a ex-parceira de Buda. Gizelly então questionou: "Eles já tinham ficado mesmo de fato?".

A influencer então afirmou que, conforme o ex-BBB, nada mais sério aconteceu. "Ele diz que transar, não transaram, mas chegaram bem perto, segundo o que ele falou. As mensagens eram muito esdrúxulas. Ela falava do marido dela, ele falava de mim. Não falava mal, tipo assim, [falava] ‘somos dois amantes’, e falavam tipo ‘ah, meu marido tá chegando, vou sair pra jantar hoje'”, lembrou.

Vale lembrar que Lucas Buda chegou a detalhar nas redes sociais o acordo financeiro que fez com Camila Moura após o divórcio. O casal permaneceu juntos por 15 anos. O casamento teve fim quando o rapaz entrou no BBB 24 e supostamente flertou com Pitel, algo que a ex-esposa considerou uma traição.