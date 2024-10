Vanessa Lopes - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2024 12:39

Vanessa Lopes, de 23 anos, usou seu Instagram para atualizar os fãs sobre seu tratamento contra acnes. No último domingo (13), a ex-BBB, que está há pouco mais de um mês no processo, mostrou como sua pele está reagindo e compartilhou as dores físicas e emocionais.

A tiktoker usou seu Instagram para falar detalhar a nova fase da sua batalha contra as espinhas. "Uma atualização do tratamento. Um mês e 23 dias. Dói muito quando estoura a bolha ou quando encosta, mas está doendo bem menos nessa etapa!", declarou.

Sincera, a jovem vem desabafando nas redes sociais sobre a dificuldade de enfrentar a acne em público. Ainda no mês passado, ela exibiu as espinhas com o rosto limpo e informou sobre o tratamento. "Vai fazer um mês, e esse é o estado da minha pele. É, galera, babado. Não aguento mais. Esse é o estado real da minha pele. Apesar de saber que vai passar, minha autoestima está lá embaixo", confessou.

Embora os fãs da tiktoker sejam solidários com sua situação, ela também vem lidando com críticas sobre sua aparência na internet. Recentemente, a famosa rebateu comentários sobre seu emagrecimento e visual. Ofensas como "O que aconteceu? Tu está mais velha do que tua mãe" e "Você tá muito feia, porque você emagreceu tanto?" foram alguns dos recebidos pela jovem.