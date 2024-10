Rafa Justus mostra spoiler de um dos vestidos de sua festa de 15 anos - /reprodução Instagram

Publicado 14/10/2024 09:57 | Atualizado 14/10/2024 09:58

Rafaella Justus usou as redes sociais neste domingo (13), para interagir com seus seguidores e aproveitou para dar conselhos sobre convivência familiar. Ao responder uma seguidora que revelou não se dar bem com os irmãos, a jovem compartilhou sua própria experiência de vida.

A herdeira surgiu ao lado da cunhada, Francieli Justus, em seus stories do Instagram e compartilhou o relato de um internauta: "Eu não me dou bem com meus irmãos. Dicas?", pediu. A famosa então refletiu: "Tento me fazer muito presente na vida deles, porque é como ela [Francieli] falou: cada um está em uma idade, fase de vida, muito diferente", iniciou.

Em seguida a influenciadora explicou seu pensamento: "Então, tento me adaptar a cada fase e entender mesmo o momento que estão vivendo e ficar perto. Então [vai] desde brincar com as pequenas até dormir [na casa de um irmão mais velho]", detalhou.



Rafa, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, tem cinco irmãos. Além de Vicky, filha de Ana Paula Siebert, do lado paterno, ela ainda é irmã de Fabiana, Luiza e Ricardo Justus. Já por parte de mãe, a adolescente conta com Manuella, filha da apresentadora com César Tralli.