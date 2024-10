Beyoncé segurando a bandeira do Brasil - Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2024 14:58

Depois da icônica apresentação de Madonna em Copacabana, o prefeito Eduardo Paes manifestou interesse em trazer mais grandes artistas para a praia mais famosa do Brasil. A estrela da vez seria Beyoncé, segundo rumores que apontam negociações em andamento para um show da diva pop no Rio de Janeiro a ser realizado no próximo ano.



Embora ainda não haja confirmação oficial, fontes na mídia indicam que os planos para o espetáculo estão em estágio avançado. O prefeito havia mencionado durante sua campanha o desejo de trazer a banda U2 para Copacabana em 2025, mas parece que Beyoncé tomou a dianteira, com grande expectativa dos fãs para sua volta ao Brasil.



A última vez que Beyoncé se apresentou para o público brasileiro foi em 2013, mas a cantora esteve no país no ano passado, em Salvador, para participar de uma festa exclusiva. Além disso, chegaram a especular que ela retornaria com uma nova turnê, sucessora da “Renaissance World Tour”, no primeiro semestre de 2024, mas tudo indica que os planos mudaram.



A notícia gerou euforia nas redes sociais e fãs aguardam ansiosos pela confirmação. "Só ela pra me fazer sair de Fortaleza para enfrentar a Copacabana lotada", garantiu uma fã da artista. "Vocês que cancelaram ela, por favor não vão", pediu outra. "Já pode acampar na areia?", empolgou um terceiro.

Porém, muitos detonaram a famosa e sua suposta relação com o caso de P. Diddy. "Engraçado que agora vem pro Brasil? Querendo tirar o foco das acusações gata?", questionou uma seguidora. Ïmagina o povo cantar 'She Knows'", ironizou outra. "O Diddy vai junto com seu marido? Depois festinha branca?", alfinetou uma terceira. "Eles sabem que os maiores fãs são brasileiros e estão tentando reconquistar, perdeu o brilho!", afirmou mais uma.