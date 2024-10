Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Sabrina SatoReprodução/Instagram

Publicado 12/10/2024 14:20

Sabrina Sato fez uma revelação curiosa durante sua participação no programa "Sobre Nós Dois", do GNT, ao falar sobre seus ex-namorados. A apresentadora confessou que jamais se relacionou com um ex após o término. Além disso, explicou como "ressignifica" uma relação após o fim, mantendo a amizade.

Direta ao ponto, a ex-BBB deixou claro que nunca voltou a se envolver com um ex-namorado e nem tem essa intenção. "Jamais pegaria um ex-namorado. Não peguei, não pegarei. Não posso falar que não pegarei, mas nunca peguei ex-namorado", garantiu.

Para a famosa, o motivo é simples: ela prefere guardar boas memórias dos antigos parceiros. "Tenho muito carinho por eles. Ressignifico minhas relações. 'Eu já tive com você, já foi maravilhoso, eu quero ir embora com essa boa lembrança. Te achando um homem maravilho, que foi bom pra mim por um tempo'. [Prefiro] sentir saudade. [E aí] a gente fica amigo", detalhou.

O humorista Marcelo Adnet então aproveitou a chance de brincar com a situação: “Tá vendo, João Vicente? Vai dormir moleque”, disparou ele, fazendo referência ao antigo relacionamento dos apresentadores e arrancando risos da plateia. A dupla de famosos namorou entre 2013 e 2015 e, apesar do término, seguiram amigos e até trabalharam juntos posteriormente.



Atualmente, Sabrina Sato está noiva do ator Nicolas Prattes, com quem assumiu o romance durante o Carnaval. A ex-sister foi casada com o ator Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe, de 5 anos.