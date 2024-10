Após anúncio de casamento de Hulk e ex-sobrinha, Iran Ângelo reage - Foto: Reprodução

Após anúncio de casamento de Hulk e ex-sobrinha, Iran Ângelo reageFoto: Reprodução

Publicado 12/10/2024 10:50 | Atualizado 12/10/2024 10:51

Iran Ângelo, ex-esposa de Hulk, se pronunciou nas redes sociais após o anúncio de que o jogador irá se casar com sua ex-sobrinha, Camila Ângelo. A empresária, que foi casada com o craque por 12 anos, deixou claro que não quer mais receber informações sobre a nova união e pediu respeito ao momento de superação que vive com os filhos.



Em seus stories do Instagram, ela publicou um comunicado aos fãs e amigos: "Peço (imploro) a todos que me seguem, que parem de me enviar qualquer matéria sobre esse assunto que está e deve permanecer no passado", iniciou, evidenciando que o fim do relacionamento e o envolvimento de Hulk com Camila deixou marcas profundas na vida de sua família.



Em sua publicação, Iran ressaltou o impacto emocional que a situação causou. "Esse rastro de dor deixado na vida dos meus filhos e de tantos outros envolvidos já preenche espaço demais. Como diz Augusto Cury, vamos abrir somente as janelas das boas memórias humanas, pois as que geram aflição, bloqueios e desamor só servem para nos adoecer", escreveu.

Por fim, ela garantiu que não vê maldade nas pessoas que comentam sobre o assunto, mas realmente não possuí qualquer interesse em reviver memórias do passado. "Eu sei que a intenção é boa, que vocês querem nos acolher, mas não vamos mais mexer nisso, por favor. Obrigada, gente!", finalizou.

Hulk e Camila Ângelo, que já têm uma filha, Zaya, de três anos, anunciaram que irão oficializar a união em dezembro deste ano. O jogador e Iran se separaram em 2019, após 12 anos e dois filhos juntos, quando o novo relacionamento dele veio à tona. Vale lembrar que a revelação gerou grande repercussão na mídia e na vida pessoal dos envolvidos.