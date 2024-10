Boninho - Reprodução / TV Globo

Publicado 11/10/2024 11:30 | Atualizado 11/10/2024 11:31

Após 40 anos de uma carreira bem-sucedida, Boninho, um dos maiores diretores da TV brasileira, anunciou sua saída da Globo e abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo por trás dessa decisão. Durante sua participação no evento Rio Market 2024, na última quinta-feira (10), ele compartilhou que a perda de liberdade criativa foi crucial para optar por não renovar o contrato com a emissora.



O famoso demonstrou que a falta de autonomia em suas criações teria motivado sua saída: “Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do ‘comandante’. Eu sempre tive liberdade. Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade”, iniciou.

Apesar de ter deixado a emissora, o marido de Ana Furtado garantiu que não vai parar de trabalhar e já tem novos planos em mente. “Digo que comecei jogando bola de gude nos corredores da TV Globo, agora vou ter que jogar bola de gude em outros corredores, mas vou continuar jogando”, garantiu e acrescentou: “Só posso dizer que tenho projetos futuros”.

Vale destacar que, segundo especulações na mídia, a Globo teria oferecido uma nova função ao diretor, mas Boninho preferiu se afastar do canal em vez de aceitar outra posição que não fosse no cargo de direção. Agora, resta aos fãs aguardarem o que ele vai aprontar em sua próxima empreitada.

Nesta sexta-feira (11), o ex-global ainda surgiu nas redes sociais para agradecer aos fãs, ao evento que o recebeu e a tudo que possuí. Inclusive, fez uma breve menção à esposa, Ana Furtado.