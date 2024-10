Sophie Charlotte chama atenção com bolsa de luxo inusitada em evento - Foto: Reprodução

Sophie Charlotte foi um dos grandes destaques de uma premiação em São Paulo. A atriz, sempre elegante, surpreendeu ao escolher um acessório inusitado: uma bolsa em formato de saco de pipoca, que logo virou assunto nas redes sociais.



O acessório, da grife Chanel, faz parte da nova coleção da marca e é todo produzido em resina esmaltada, com pérolas compondo o design preto e branco. O visual diferente, claro, chamou a atenção, mas o que realmente chocou foi o preço: 23 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 127 mil.



No Instagram, a artista fez questão de agradecer pelo look luxuoso, publicando uma série de fotos em que aparece exibindo a bolsa de forma descontraída. “Merci Chanel”, escreveu a namorada de Xamã na legenda, destacando sua gratidão pela parceria com a marca de alta costura.



Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios, mas também brincaram com o item: Ëu tô simplesmente em prantos por essa bolsinha de pipoca", confessou uma fã. "Absurdo!", disparou uma internauta, indignada. "127 mil. Caramba! Dá pra comprar uma casa ou um AP. Surreal isso. Cada um faz o que quer com a sua grana, mas para mim é uma futilidade", refletiu mais uma.