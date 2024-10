Repórter da Globo quase é arrastada enquanto cobria Furacão Milton - Foto: Reprodução

Repórter da Globo quase é arrastada enquanto cobria Furacão MiltonFoto: Reprodução

Publicado 10/10/2024 13:16 | Atualizado 10/10/2024 13:17

A repórter Raquel Krahenbuhl, da Globo, chamou a atenção ao cobrir os impactos do Furacão Milton na Flórida, Estados Unidos. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a jornalista aparece enfrentando fortes ventos, quase sendo arrastada durante a transmissão ao vivo. A cena impressionou os internautas, que deixaram uma enxurrada de comentários.



Nas imagens, é visível como a comunicadora luta para se manter firme em meio à tempestade, enquanto faz a cobertura do fenômeno da natureza para a emissora. “Ela está dando a vida pela Globo”, brincou um usuário no X, antigo Twitter, enquanto outros demonstraram preocupação: “Deus guarde ela e a equipe”, desejou um seguidor da jornalista.

Em um dos vídeos, publicados no Instagram do Jornal Nacional, a jornalista explica que está distante da área que será atingida. "A equipe do #JN está em Orlando, nos Estados Unidos, a 250 quilômetros de distância do furacão Milton, e acompanha a chegada dos ventos fortes à Flórida. Mais cedo, a reportagem foi até Tampa, região que mais deve ser impactada pelo furacão, e se deparou com uma 'cidade fantasma'", declarou na legenda.



Apesar dos riscos, muitos acreditam que Raquel está aproveitando a oportunidade de brilhar na carreira. “O povo achando que ela está fazendo pela empresa, mas é a chance da vida dela. Está fazendo isso por ela, pelo nome dela”, comentou outro internauta, destacando a importância da cobertura em questão. A repórter seguiu firme no trabalho, impressionando os telespectadores.

A repórter Raquel Krähenbühl quase foi levada pelo vento durante uma matéria para a @globonews a respeito do furacão Milton, nesta quarta-feira (9). Ao vivo, Krähenbühl afirmou que ela e a equipe estão em segurança, em um hotel no qual podem se abrigar no subsolo em caso de… pic.twitter.com/FPMBR6HHDU — Hugo Gloss (@HugoGloss) October 10, 2024