Mel Maia rebate críticas sobre transição e defende cachos: 'Liberdade' - Foto: Reprodução

Mel Maia rebate críticas sobre transição e defende cachos: 'Liberdade'Foto: Reprodução

Publicado 10/10/2024 10:01 | Atualizado 10/10/2024 10:01

Mel Maia compartilhou com seus seguidores que finalizou sua transição capilar e revelou seu cabelo cacheado pela primeira vez. No entanto, nem todos aprovaram a mudança e a atriz foi alvo de críticas nas redes sociais. Sem deixar os comentários negativos passarem despercebidos, a famosa respondeu aos ataques e destacou o quanto a transformação representa sua liberdade.



Nesta quarta-feira (9), após a artista assumir os fios naturais, internautas questionaram a mudança. "Juro que eu queria entender o ser humano, que acaba com um cabelo lindo, que era o dela e depois fica de palhaçada "quero ser livre", que agora quer fazer transição", disparou uma seguidora, criticando a decisão da influenciadora em assumir os cachos.

A ex-namorada de MC Daniel, por sua vez, não deixou barato e rebateu em bate-papo nos seus stories do Instagram. “Vocês sabem que eu não ligo pra nada, que não sou de responder comentário, sou super de boa tranquilona com a vida. Vivo a minha vida do jeito que ela tem que ser vivida, sem me preocupar com a opinião dos outros. Mas vou responder. O cabelo que eu tinha antes, não era o meu cabelo. Até era, mas era um cabelo com química”, iniciou.

A atriz também compartilhou que o alisamento foi uma imposição profissional: “Meu cabelo era liso porque tinha química desde os meus 10 anos. Fiz química com 10 anos de idade, gente. Ou seja, eu não lembro como é viver a vida sem química, com o cabelo natural. Pra quem tá criticando, pra quem não gostou do resultado, vocês vão ter que conviver com isso. Porque é meu cabelo natural”, explicou.

Encerrando o desabafo, Mel Maia comemorou a finalização da transição: “O meu cabelo é cacheado. Então sim, pra mim é liberdade. Porque eu nunca vivi de verdade com meu cabelo cacheado. Eu era muito nova, eu nem lembro, gente", destacou, afirmando estar feliz com sua nova aparência que também foi alvo de elogios nas redes sociais.