Virginia Fonseca considera retirar o silicone após fortes doresFoto: Reprodução

Publicado 10/10/2024 11:17 | Atualizado 10/10/2024 11:17

Virginia Fonseca voltou a preocupar os fãs ao desabafar sobre suas constantes dores de cabeça, que têm afetado sua rotina. Nesta quarta-feira (9), a influenciadora revelou que o incômodo tem se intensificado e ela já não sabe mais o que fazer. Mesmo após uma série de exames, incluindo ressonância sedada, Virginia ainda não encontrou uma solução definitiva.



“Não aguento mais sentir dor de cabeça”, confessou a apresentadora do SBT em suas redes sociais. A famosa relembrou que, após o nascimento de sua segunda filha, Maria Flor, passou por algo semelhante e precisou tomar medicamentos por longos períodos, algo que ela está tentando evitar agora. “Estou chegando no meu limite”, desabafou.



Durante o bate-papo com seus seguidores, a empresária recebeu sugestões, incluindo uma sobre a possibilidade de remover suas próteses de silicone, mencionando a chamada “doença do silicone”, que algumas mulheres têm relatado. “Vou atrás pra ver sobre”, respondeu, comentando que até seu marido já sugeriu essa hipótese como uma possível solução para as dores.



A esposa de Zé Felipe também contou que, em 2022, foi diagnosticada com cefaleia tensional, e que já enfrentou crises severas de enxaqueca, que chegaram a causar formigamento e visão embaçada. Em meio ao desabafo, a influenciadora segue em busca de alívio para o desconforto e pediu ajuda: “Alguém sabe de alguém nesse mundo pra me salvar?”.