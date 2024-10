Ana Maria Braga exibe carro de R$ 2 milhões e chama atenção na web - Foto: Reprodução

Publicado 10/10/2024 08:58 | Atualizado 10/10/2024 09:29

Ana Maria Braga está cada vez mais comprometida em compartilhar sua vida com os fãs e seguidores nas redes sociais. Agora, isso inclui mostrar parte das aquisições para lá de luxuosas da apresentadora, como um carro milionário de edição exclusiva! Ela surgiu no volante de uma máquina que chamou a atenção dos usuários!



Na publicação, a loira entra no veículo e conversa com os fãs enquanto se acomoda no banco do motorista. Na legenda, ela convida os telespectadores: "Bora trabalhar? Estou adorando mostrar um pouquinho do meu dia a dia para vocês. E vocês, estão gostando?", perguntou a famosa, empolgada.



Claro que o veículo roubou a atenção e diversos internautas perguntaram de qual carro se tratava. A coluna Daniel Nascimento apurou que a apresentadora estava dirigindo um G63 AMG da Mercedes. Para quem não sabe, ele foi lançado neste ano e foram produzidas apenas mil unidades para todo o mundo. Já o valor é um pouco além de R$ 2 milhões!



Nos comentários da publicação, esse foi o assunto principal. "Que nave é essa Namaria?", perguntou uma fã aos risos. "Achei o carro bem humilde. Ai que sonho! Pagaria minhas contas todinhas e mais mais", ironizou outra, também rindo da situação.