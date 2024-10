Adriane Galisteu expõe estado de saúde de Raquel Brito após eliminação - Foto: Reprodução

Adriane Galisteu expõe estado de saúde de Raquel Brito após eliminaçãoFoto: Reprodução

Publicado 09/10/2024 12:42

Adriane Galisteu trouxe alívio aos fãs de Raquel Brito durante a formação de mais uma Roça em "A Fazenda 16". Ao vivo, na noite desta terça-feira (8), a apresentadora aproveitou para dar boas notícias sobre a ex-participante do programa, que segue em tratamento médico após passar mal durante a Prova de Fogo no domingo (6).

Em breve conversa com os peões do reality show, a loira revelou como anda a irmã de Davi Brito, vencedor do BBB 24. “Raquel está bem, continua sendo cuidada pela nossa equipe médica. Tá sendo super bem tratada e assistindo vocês agora. Então, pode mandar recado e beijo que ela vai ouvir”, afirmou.

Pouco antes do início do programa, ela também aproveitou para conversar com os seguidores sobre o assunto: “A gente tá aqui, todo mundo torcendo pela pronta recuperação da nossa Raquelzita. Que tudo dê certo, a gente já sabe que já deu”, disse a famosa.

Vale lembrar que Raquel não levou nenhum prêmio durante sua participação no reality rural. A eliminação precoce da jovem aconteceu por motivos de saúde, e a equipe médica optou por interromper sua permanência. “Mas a gente não vê a hora que ela volte pra casa dela, saudável, tranquila e cheia de saúde”, finalizou Galisteu, enviando um beijo para a ex-participante nas redes sociais.