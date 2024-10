Léo Santana e Lore Improta 'fogem' dos EUA com furacão se aproximando - Foto: Reprodução

Léo Santana e Lore Improta 'fogem' dos EUA com furacão se aproximandoFoto: Reprodução

Publicado 09/10/2024 08:52 | Atualizado 09/10/2024 08:52

Léo Santana e Lore Improta viveram momentos de tensão na última terça-feira (8), ao decidirem abandonar Miami às pressas devido à chegada iminente do furacão Milton. A dançarina, que estava em viagem aos Estados Unidos com o cantor e a filha, Liz, usou as redes sociais para compartilhar o susto e a escolha de antecipar o voo de retorno para o Brasil.



Em seus stories, a influenciadora explicou que havia recebido diversas mensagens de seguidores preocupados com a situação. "Hora de se despedir de Miami. A gente tava programado para voltar para amanhã de manhã pra Salvador só que, como muitos de vocês já sabem e têm mandado várias mensagens pra gente, tá chegando o furacão", iniciou.

Apesar de não estarem exatamente na rota de maior destruição, eles preferiram não arriscar. Ächo que o nome dele é Milton, muito forte aqui na Flórida e aí a gente conseguiu antecipar o nosso voo pra hoje a noite”, explicou. “Então estamos correndo aqui pra poder chegar e conseguir voltar pra casa", revelou.

Em seguida, a famosa detalhou a escolha de fugir do fenômeno: "Aqui em Miami, está previsto chegar amanhã esse furacão, não tão forte quanto vai chegar em Tampa e Orlando, mas é natureza, né? A gente nunca sabe como é que ele pode chegar aqui”, ponderou, já a caminho do aeroporto. “Então a gente preferiu se precaver e voltar logo pra casa", encerrou.

Já no avião, a esposa de Léo Santana também compartilhou registros da pequena Liz, mostrando que a família conseguiu embarcar em segurança. O casal frequentemente viaja para Miami, mas desta vez, a estadia foi interrompida por uma emergência climática que os levou a priorizar a proteção da pequena.