Neymar encanta com fotos em família, mas detalhe chama atençãoFoto: Reprodução

Publicado 08/10/2024 14:14

Neymar surpreendeu seus fãs ao compartilhar momentos especiais ao lado de Bruna Biancardi e da filha, Mavie, que completou um ano de vida no último domingo (06). O jogador, que está na Arábia Saudita, organizou uma festa em um luxuoso resort para celebrar a data. No entanto, um detalhe inusitado em uma das fotos chamou a atenção dos seguidores mais atentos.



Nas imagens, Neymar e Bruna aparecem felizes ao lado de amigos e familiares durante a comemoração no The Red Sea Project. Porém, um possível erro de edição no clique chamou a atenção: uma das amigas do casal surgiu com uma mão “extra” na barriga! O pequeno deslize não passou despercebido pelos internautas.



O curioso detalhe gerou comentários divertidos nas redes sociais. "Top 10 fantasmas capturados em câmera", brincou um internauta. "Pra quem assistiu... deve ser a Cassandra", teorizou outro. "Neymar já excluiu... pra evitar assunto né", imaginou mais uma, supostamente em referência aos herdeiros do jogador.



Contudo, alguns seguidores que entendem do assunto resolveram explicar a situação. "Gente olha a mão dela, replicou a própria mão dela", apontou uma usuária. "Quando você pesa a mão no Photoshop e acha que ninguém vai perceber porque teve todo o cuidado de ser sutil", detalhou outra aos risos.