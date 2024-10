Jenny Miranda e Gretchen - Reprodução / Instagram

Jenny Miranda e GretchenReprodução / Instagram

Publicado 08/10/2024 10:02 | Atualizado 08/10/2024 10:03

Gretchen agitou as redes sociais nesta terça-feira (8) ao participar do programa "De Frente com Blogueirinha". Durante a entrevista, a cantora causou alvoroço ao afirmar que não conhece Jenny Miranda, ex-participante de A Fazenda 15. A declaração aconteceu após a apresentadora perguntar sobre os familiares da artista com quem ela não mantém contato atualmente.



A famosa foi direta ao responder que vive em harmonia com todos, incluindo Bia Miranda, sua neta de consideração. "A Bia não é da minha família de sangue, mas é uma pessoa que eu considero muito, uma pessoa muito sofrida, e que sempre que eu posso, procuro dar minha assistência de carinho e psicológico, só para ela", afirmou a cantora.

No entanto, ao ser questionada sobre Jenny Miranda, Gretchen surpreendeu: “Não conheço. Quem é? Nunca ouvi falar”, disparou ela, deixando todos boquiabertos. A resposta não passou despercebida e Jenny Miranda logo se manifestou. "Quando foi interessante para ela eu fui sim filha. Hoje é interessante que a Bia seja a neta. Brinca com os sentimentos de todos, adota e desadota conforme seus caprichos", iniciou a ex-A Fazenda nos comentários de uma publicação do Instagram.

"Além disso, apoia as atitudes incorretas e imorais das pessoas, eu NÃO. Realmente, melhor não me conhecer mais mesmo", completou Jenny. Provando seu ponto, ela compartilhou um vídeo antigo de Gretchen a parabenizando pelo aniversário. "Eu fui filha, sim, enquanto foi interessante e lucrativo para ela. Brincou com meus sentimentos por quase 17 anos. Quem viveu sabe. Covardia é o nome! Ainda bem que hoje sigo minha vida sem precisar de polêmicas e não bato palma para palhaços", finalizou.