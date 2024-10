'Sorte a dela', diz Ana Paula Siebert sobre ex de Roberto Justus - Foto: Reprodução

'Sorte a dela', diz Ana Paula Siebert sobre ex de Roberto JustusFoto: Reprodução

Publicado 07/10/2024 12:47 | Atualizado 07/10/2024 12:47

Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, mais uma vez demonstrou que mantém uma boa relação com as ex-mulheres do empresário. Durante a festa de Fabiana Justus, filha do famoso com Sacha Chryzman, a influenciadora fez questão de registrar o encontro e se declarar à primeira mulher do marido, mostrando todo o carinho que tem por ela.



Em suas redes sociais, Ana Paula expressou sua admiração pela loira, especialmente em meio à alegria pelo fim do tratamento de câncer de Fabiana. “Sua alegria hoje também é a minha! Leoa!”, escreveu ela, destacando o quanto considera Sacha uma excelente mãe. “A melhor mãe para Fabiana Justus! Sorte a dela”, elogiou.



Essa não foi a primeira vez que a famosa demonstrou seu carinho pela ex-esposa de Justus. Recentemente, em outra ocasião, durante o aniversário de Fabiana, ela já havia ressaltado a boa relação que mantém com a mãe da enteada. A união entre elas é frequentemente motivo de elogios nas redes.



O evento, que foi uma grande celebração, também chamou atenção pelos looks luxuosos. Ana Paula usou uma peça avaliada em mais de R$ 35 mil, enquanto Sacha Chryzman optou por um vestido metalizado, impressionando os convidados com sua elegância.