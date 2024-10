Raquel Brito - Reprodução Tv Record

Publicado 07/10/2024 08:54 | Atualizado 07/10/2024 09:18

Raquel Brito, participante de A Fazenda 16, segue dando o que falar no reality show. Após pedir a produção por um teste de gravidez e fazer revelações sobre o irmão, Davi Brito, agora ela deixou escapar suposto convite para o BBB. Inclusive, a influencer deu a entender que irá entrar na próxima edição do programa de um jeito ou de outro!



Durante conversa com outros peões de "A Fazenda", a baiana falou sobre seu interesse em participar de um próximo reality show. "Eu quero ir para outro, inclusive eu quero ir para o [BBB] 26. Eu vou, se me chamar. Eu vou até mandar uma mensagem para eles quando eu sair daqui", iniciou.



Após uma colega dizer que a casa mais vigiada do Brasil não chama participantes ex-A Fazenda, ela rebateu: "Aceita sim, eu vou, vai ter que aceitar", afirmou. Em seguida, revelou que já recebeu até um convite. "Eles me chamaram, falaram 'você não quer ir para o de 2025?'"” contou.



Além de ter sido convidada, a equipe de Raquel Brito teria chegado a negociar com a produção do BBB 25. "Meus ADMs tinham aceitado, marcado reunião e tudo. Eu soube no mesmo dia, já tinha reunido, já tinha tudo. Ainda me disseram que tinha planejamento de stories e feed pra postar postar no meu Instagram", garantiu.