Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli - Reprodução / Instagram

Publicado 04/10/2024 12:16 | Atualizado 04/10/2024 12:17

Ticiane Pinheiro aproveitou a interação com seus seguidores nesta sexta-feira (4) para responder uma pergunta inusitada: ela e César Tralli dormem em quartos separados? A dúvida surgiu após Eliana revelar que, às vezes, dorme longe do marido, Adriano Ricco, devido à rotina e ao ronco.



Sempre simpática, Ticiane negou que isso aconteça em sua casa. “Dormimos no mesmo quarto, na cama e de conchinha”, escreveu a apresentadora, destacando que, apesar das agendas apertadas, ela e o jornalista mantêm o hábito de descansar lado a lado.



Tempos atrás, Ticiane já havia falado sobre a configuração de seu quarto com César. Segundo ela, a filha do casal, Manuella, de 5 anos, até montou uma cama ao lado dos pais, criando seu próprio cantinho no ambiente familiar.



Recentemente, a apresentadora também contou que, pouco antes de César Tralli comandar um debate político na Globo, ele recebeu uma ligação carinhosa dela e da filha, mostrando a forte conexão entre a família.