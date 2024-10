Edílson Capetinha expõe cantada de Vampeta para Ivete Sangalo - Foto: Reprodução

Publicado 04/10/2024 11:44 | Atualizado 04/10/2024 11:59

Edílson Capetinha deu o que falar ao expor uma vergonha alheia! Durante participação no podcast "Um assado para…", o ex-jogador de futebol relembrou do dia em que Vampeta, comentarista da Jovem Pan, deu em cima de Ivete Sangalo. O rapaz ainda destacou quando a cantora, já comprometida, deu um fecho no comentarista.

Deixando claro que o amigo estava "mamado"de tão bêbado, o atleta relembrou o caso. "Ele inventou 'tá vendo, a Ivete tá dando mole pra mim'. Eu falei 'pare com essa p*rra. A mulher casada, que mole que tá dando pra você Vampeta?'", iniciou, recordando o caso.

O comentarista teria sido insistente. "[Ele falou] 'tá dando mole caralh*, só porque é pra mim você tá com ciúmes'", continuou. O ex-jogador lembrou que a artista estava sendo simpática, pois Edílson a havia contratado para o evento. Mas o colega seguia autoconfiante, acreditando que a famosa queria algo a mais.

A situação passou dos limites a partir do momento que a cantora escolheu apresentar a música "Carro Velho", que possuía o verso "quero meu negão do lado". A canção foi vista como uma declaração pelo comentarista, que decidiu agir. "Ele chegou no ouvido de Ivete e [falou] 'quando acabar o show, eu vou lá no hotel pra gente conversar'", expôs o 'Capetinha'.

Porém, não teve conversa! "Ivete [reagiu]: 'E Vampeta já tá bêbado, tá me cantando aqui em cima do palco'. Rapaz…Bem pouco viu? Ele voltou com a cara murcha, cara de c* do caralh*", relembrou Edílson, sem segurar a gargalhada.