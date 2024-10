Andressa Suita posa com Gusttavo Lima e bolsa de R$ 500 mil rouba cena - Foto: Reprodução

Publicado 04/10/2024

Andressa Suita, de 35 anos, abriu o coração em suas redes sociais sobre os desafios da maternidade. Na noite de quinta-feira (3), a influenciadora repostou um texto que fala sobre o desgaste emocional e físico que muitas mães enfrentam no dia a dia. Casada com o cantor Gusttavo Lima, ela possui dois filhos, Samuel, de 7 anos, e Gabriel, de 6.

“Eu faço parte das inúmeras mães que, várias vezes, já olhou para seu filho (a) dormindo e pediu desculpas por estar cansada ou por algo que não fez no dia. E promete ser melhor no dia seguinte. E está tudo bem…, dizia a publicação que a empresária compartilhou em seus Stories do Instagram.

"Mães não são de ferro como a maioria pensa. Mãe também sente, mãe também sofre, mãe também cansa", concluiu a reflexão. A influenciadora, que sempre fala com seus seguidores sobre a rotina com os filhos, reforçou na legenda da postagem: “E está tudo bem…”.

Recentemente, a famosa repercutiu nas redes sociais após alfinetar haters e apoiar Gusttavo Lima antes de um show. Depois da revogação da prisão preventiva do artista, a influenciadora deixou claro que está ao lado dele. Ela afirmou que estavam tentando desestabilizá-lo, mas que ele deveria manter seu posto de "Embaixador".