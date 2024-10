Ana Furtado - Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2024 11:58 | Atualizado 03/10/2024 12:01

Nesta quinta-feira (3), Ana Furtado, de 50 anos, emocionou seus seguidores ao relembrar o marco de um ano de sua cura do câncer de mama. Em uma publicação tocante, a apresentadora expressou sua gratidão à família, destacando o papel fundamental do marido, Boninho, e da filha, Isabella Furtado, de 17 anos, em sua recuperação.

Na publicação, a famosa relembrou o alívio ao saber que sua luta contra a tão temida doença teve um fim. "Há 1 ano eu pude gritar a plenos pulmões “ACABOU!!!”. 365 dias dessa vitória linda que não é só minha. É nossa, Boninho e Isabella Furtado, meus melhores remédios", declarou.

A apresentadora também lembrou do lançamento de seu livro, "Até Nunca Mais", publicado logo após sua cura. A obra narra sua jornada de superação e oferece uma nova perspectiva sobre o câncer, retratando-o como um “professor” e não um inimigo. Parte das vendas do livro foi destinada ao Instituto Protea, que apoia o tratamento de pacientes com câncer de mama de baixa renda.



No post, ela ainda aproveitou para compartilhar sua gratidão profunda por cada apoio que recebeu durante o tratamento. "Essa é uma vitória que eu faço questão de comemorar TODOS OS DIAS, desde então. Sou muito grata pela minha cura, por cada palavra de carinho e apoio que recebi ao longo de todo esse tempo, por cada pessoa querida que esteve ao meu lado quando eu mais precisei", desabafou.



Ana Furtado encerrou o relato com uma mensagem de esperança e positividade, afirmando que desde a cura, celebra a vida com ainda mais intensidade. “Venci e sigo vencendo, todos os dias, sendo imensamente feliz, trabalhando muito e acima de tudo, vivendo intensamente!”, escreveu, reforçando a importância de aproveitar o presente.