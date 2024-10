Cid Moreira e Fátima Sampaio - Foto: Reprodução

Publicado 03/10/2024 11:31 | Atualizado 03/10/2024 11:37

A morte de Cid Moreira, aos 97 anos, marcou também o fim de uma longa história de amor com a jornalista Fátima Sampaio, com quem foi casado por 23 anos. No próximo mês de novembro, o casal celebraria 24 anos de união. No ano passado, o apresentador chegou a compartilhar um vídeo em suas redes sociais em comemoração à data.

"Hoje é uma data histórica. 23 anos atrás, Deus me deu de presente isso aqui. Uma pessoa que soma e multiplica", disparou o apresentador em um vídeo no quarto do casal, em que ele surge ao lado da mulher. "Simboliza muito nos nossos 23 anos. O quarto, a cama, não é só a questão sexual, que é bacana também, né? É natural, faz parte da vida", ponderou. "É aqui que a gente divide, literalmente, nossos sonhos", acrescentou ela.



Em uma entrevista ao “Altas Horas”, o famoso contou com bom humor como conheceu a esposa. "Ela repórter da revista 'Caras' e a conheci em um torneio de tênis. Ganhei o primeiro set e, no segundo, ela apareceu. Vi aquela moça de cabelão balançando e perdi o jogo", brincou.

O eterno locutor, que foi casado outras duas vezes, sempre manteve a discrição sobre sua vida pessoal, mas nunca escondeu o carinho e a admiração por Fátima. Eles enfrentaram juntos os desafios da vida, e ela esteve ao lado dele até seus últimos momentos.