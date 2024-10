Britney Spears anuncia que está escrevendo livro - Reprodução/Instagram

Publicado 02/10/2024 14:27 | Atualizado 02/10/2024 14:29

Britney Spears deixou seus fãs preocupados ao compartilhar um incidente grave que viveu há cerca de seis meses. A estrela pop contou em suas redes sociais que sofreu um acidente com a lareira de sua mansão, que resultou em queimaduras no rosto, atingindo seus cabelos, cílios e sobrancelhas.

“Eu estava no meu quarto, acendi o fogo e, de repente, ele explodiu na minha cara”, relatou Britney, explicando que, em geral, costuma pedir ajuda de seu segurança para lidar com a lareira. No entanto, naquela vez, a cantora decidiu fazer sozinha e acabou causando a explosão. “O fogo arrancou todos os meus cílios, minhas sobrancelhas… E essas franjinhas que vocês veem são do meu cabelo chamuscado.”

A cantora relembrou que sentiu uma dor intensa, mas decidiu não buscar ajuda médica. “Eu teria que ir ao pronto-socorro, porque meu rosto pegou fogo. Doeu tanto que nem conseguia encostar no celular. A dor durou horas e não passava. Foi uma experiência muito ruim, mas estou bem agora”, afirmou, aliviando um pouco a preocupação dos fãs.

Não é a primeira vez que Britney Spears se envolve em acidentes com fogo dentro de casa. Em 2020, ela já havia revelado que sua academia pegou fogo após deixar algumas velas acesas no local. Mesmo após os sustos, a artista parece continuar com sua paixão por acender lareiras, mas com mais cautela agora.