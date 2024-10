Bia Miranda e Gato Preto - Foto: Reprodução

Bia Miranda e Gato PretoFoto: Reprodução

Publicado 02/10/2024 10:46 | Atualizado 02/10/2024 11:30

Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, agitou as redes sociais com revelações sobre a ex-namorada Bia Miranda. Na manhã desta quarta-feira (2), além de revelar o fim definitivo do relacionamento, ele afirmou que a influenciadora não está mais grávida. Inclusive, deu a entender que a jovem abortou a gestação de uma semana, provocando um turbilhão de reações entre os seguidores.

Para quem não acompanhou, o ex-casal vem trocando farpas nas redes sociais devido à gravidez, anunciada somente depois do término entre os dois. Nesta terça-feira (1), o rapaz compartilhou trechos de uma conversa com a ex-A Fazenda, onde combinavam um encontro para discutir a situação. No entanto, horas depois, ele declarou que a filha de Jenny Miranda seguiu em frente e optou pelo fim da gestação.

"Todo respeito do mundo, não quero mais saber de tal pessoa… Ela já tá seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa eu quieto na minha", escreveu Gato Preto em seu perfil do Instagram. Bia Miranda já havia comentado sobre a possibilidade de dar fim à gravidez. "Como vocês mesmos falaram nos comentários que eu li que se eu tirasse ia ser um livramento para a criança de me ter como mãe, então é isso", disse ela em um vídeo que repercutiu na web.



Nas redes sociais, o assunto deu o que falar. "Eu não acredito. O aborto é crime, se ela tivesse feito isso ela já tava era presa", afirmou uma seguidora. "Tá colocando a culpa dos erros dela nos comentários do povo no Instagram, me poupe", disparou outra. "Não vejo verdade nisso. Gravidez de uma semana? Colocar aborto em evidência sendo proibido? Eu acho estranho", refletiu um terceiro. "Nunca esteve grávida", cravou mais uma.