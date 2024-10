Mani Reggo, ex de Davi Brito, esclarece relação com família do ex-BBB - Foto: Reprodução

Mani Reggo, ex de Davi Brito, esclarece relação com família do ex-BBBFoto: Reprodução

Publicado 02/10/2024 09:53 | Atualizado 02/10/2024 09:54

Desde o fim do BBB 24, a vida pessoal de Davi Brito não saiu dos holofotes. Recentemente, o campeão do reality voltou a ser assunto nas redes sociais após sua prima, Joyce Brito, dar detalhes sobre o fim turbulento da relação entre ele e Mani Rego. Durante o confinamento, o rapaz se referia a parceira como esposa, mas surpreendeu ao declarar que estavam "apenas se conhecendo" após o programa.



Em entrevista ao podcast 'De Hoje a Oito', de Kadu Brandão, a prima do campeão revelou que a separação não foi uma simples decisão do casal. Segundo a familiar, Raquel Brito, irmã de Davi, teria orientado o campeão a diminuir a importância do relacionamento publicamente. "[Davi] Foi injusto na frase de ‘estar se conhecendo’. Foi uma orientação", iniciou ela sobre o assunto.

A jovem então explicou que a família tinha conhecimento da situação, embora tenha sido uma surpresa para o público. "A gente já sabia antes, mediante a situação que estava acontecendo entre Raquel e Mani mesmo. Aí disse: ‘a gente vai ver se orienta ele a falar a expressão namorada e não esposa e tudo mais'. Ia ser essa orientação quando Davi saísse do Big Brother", explicou.

A prima do baiano também revelou que, antes de sua participação no BBB, a família conhecia Mani apenas pelas redes sociais. "Eu sabia que Davi tinha uma relação com Mani porque no Instagram ele postava foto com ela. Soube que era companheira porque minha tia contou para meu avô. De Mani ninguém sabia nada, absolutamente nada", garantiu, jogando mais lenha na fogueira.



Vale destacar que, atualmente, Raquel Brito está confinada em "A Fazenda 16", e o campeão do BBB 24 já declarou publicamente sua torcida pela irmã.