Zé Neto - Reprodução/Instagram

Zé NetoReprodução/Instagram

Publicado 01/10/2024 13:25 | Atualizado 01/10/2024 13:25

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, está internado desde o último sábado (28) após sofrer um grave acidente no rancho de seu parceiro de palco. O sertanejo precisou levar 54 pontos na cabeça devido a um corte profundo causado pela queda, mas segue apresentando melhora.



Nesta terça-feira (1), o Hospital de Base de São José do Rio Preto divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Zé Neto. De acordo com a nota, o famoso permanece internado, estável e consciente. "Os médicos realizam exames periódicos, que apontam evolução satisfatória do quadro clínico do paciente. Equipe médica avalia com bastante critério para decidir o momento da alta hospitalar", afirmou o comunicado.

Na noite anterior, Natália Toscano, esposa do cantor, atualizou os fãs sobre a situação do marido. Ela revelou que Zé Neto ainda sente dores, mas que seu estado de saúde está sob controle. "Minha sogra está com ele e, por precaução, ele ficará mais um tempo internado devido à dor, mas está tudo bem", tranquilizou a influenciadora.



Os fãs da dupla sertaneja estão na torcida pela rápida recuperação do artista, que vem recebendo mensagens de apoio nas redes sociais. Enquanto isso, Zé Neto segue em observação no hospital, aguardando a decisão da equipe médica para retornar para casa.