Simone Mendes foi surpreendida nesta segunda-feira (30) durante um momento tranquilo em sua mansão. A cantora, que usava um sapato de marca avaliado entre R$ 6 mil e R$ 10 mil, viu o calçado se "abrir" enquanto passeava pelo jardim para colher amoras. O incidente virou motivo de desabafo nas redes sociais.



Após andar pela grama e aproveitar as frutas, a artista percebeu o problema com o tamanco. Indignada, ela fez questão de mostrar a situação para seus seguidores. "Eu tô bem ali tirando minhas amoras, né, aí quando pensa que não: meu chinelo", disse ela, exibindo a sola do sapato completamente aberta. A sertaneja não escondeu a frustração ao ver um item tão caro danificado.



Ainda brincando com a situação, a famosa afirmou que buscará uma solução com os vendedores. "Eu vou dizer pra vocês, oh, tá vendo? Eu levar na loja, ou eles vão me dar um novo ou eles vão reembolsar, porque não é justo, tá com a boca aberta agora", lamentou a cantora, fazendo questão de destacar que a qualidade do sapato não condizia com o valor investido.



Essa não foi a única novidade compartilhada por Simone nas redes sociais. Na última semana, a artista também impressionou seus fãs ao mostrar uma reforma que está fazendo na piscina de sua mansão. Com uma área enorme e vista para a mata, o local promete se tornar ainda mais luxuoso, reafirmando o gosto sofisticado da cantora.