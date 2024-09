Bia Miranda - Reprodução do Instagram

Publicado 30/09/2024 14:00

Bia Miranda surpreendeu seus seguidores ao revelar que está grávida novamente, desta vez do ex-namorado Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. Na manhã desta segunda-feira (30/9), a ex-participante de "A Fazenda", que já é mãe de Kaleb, de apenas três meses, desabafou sobre a descoberta e a possibilidade de interromper a gestação.



Em um relato sincero e emocionante, a jovem contou que, embora tenha ficado inicialmente emocionada com a notícia, a ideia de enfrentar a gravidez sozinha começou a assustá-la. "Estou grávida de uma semana. Quando descobri, no caso ontem, no meio da emoção, quis levar para frente. Só que fica assustador quando a gente para para pensar", começou, destacando que está preocupada com o peso emocional.



A influenciadora ainda falou sobre a solidão que teme enfrentar ao longo da gestação e no parto. "Sei que vou passar uma gravidez sozinha, que vou parir sozinha. Isso assusta", desabafou. Logo após a publicação, a filha de Jenny Miranda apagou os stories, o que deixou seus fãs ainda mais preocupados e especulando sobre a decisão que ela pode tomar.



Finalizando o desabafo, Bia Miranda revelou estar incerta sobre seus próximos passos e disse que vai buscar orientação: "Não sei o que faço, não sei aonde vou, só sei que não quero [ter o bebê]. Vou tentar ver com o pessoal que entende mais que eu o que eu posso fazer". Até o momento, Samuel Sant'Anna não se manifestou publicamente sobre a gravidez.