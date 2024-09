Bruna Marquezine e João Guilherme entregam sintonia em treino de boxe - Foto: Reprodução

Publicado 30/09/2024 12:35 | Atualizado 30/09/2024 12:35

Bruna Marquezine e João Guilherme estão cada vez mais inseparáveis! No último domingo (29), o novo casal compartilhou um momento especial ao lado de Chico Salgado, o personal trainer das celebridades, durante um treino de boxe. O vídeo, publicado nas redes sociais, mostrou a sintonia entre eles, que, além de dedicação, exibiram um clima de romance durante a atividade.



Nas imagens compartilhadas por Chico, Bruna e João aparecem focados no treino, fazendo abdominais e trocando golpes de boxe. Entre uma sequência e outra, o casal não escondeu a diversão, até brincando de "lutinha" e caindo na gargalhada. O treino descontraído chamou a atenção dos seguidores, que encheram o casal de elogios nos comentários.



"Que fofinhos, malhando juntos", comentou uma seguidora, enquanto outra exclamou: "Viva o amor saudável!". Muitos também exaltaram a parceria do casal, com frases como "Casal que treina junto, permanece junto", provando que os fãs estão encantados com a sintonia entre Bruna e João.



Os boatos do romance entre os dois vem ganhando força desde o início de 2024, quando começaram a ser vistos juntos em várias ocasiões. Após meses de especulação, a dupla assumiu publicamente o relacionamento em agosto, e desde então, não param de exibir momentos fofos nas redes sociais.