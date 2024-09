Atriz de 'No Rancho Fundo' da Globo relata episódio de transfobia - Foto: Reprodução

Publicado 30/09/2024 14:53 | Atualizado 30/09/2024 14:55

Isis Broken, conhecida por dar vida à personagem Corina Castello na novela 'No Rancho Fundo', viveu momentos de desespero na madrugada desta segunda-feira (30). O avião em que a atriz estava precisou fazer um pouso de emergência em Salvador após uma pane no sistema. Além do susto com a situação, Isis revelou que foi vítima de transfobia durante o voo.



Em suas redes sociais, a artista compartilhou o relato emocionado. "Foi uma das piores experiências da minha vida. Nosso avião teve uma pane conectada a uma rachadura em uma das asas, conforme os passageiros comentaram". Isis contou que a companhia aérea não ofereceu informações claras sobre o ocorrido, o que só aumentou o pânico entre os passageiros.



Para piorar a situação, a atriz relatou um caso de transfobia enquanto tentava obter informações. "Um dos atendentes da Azul insistiu em me tratar pelos pronomes errados, mesmo eu corrigindo mais de uma vez", desabafou Isis. O comportamento do funcionário fez com que ela se sentisse ainda mais desrespeitada e vulnerável, tornando o episódio ainda mais traumático.



Em entrevista à TV Bahia, Isis deu mais detalhes sobre o ocorrido, afirmando que foi chamada repetidamente de "senhor", mesmo após se identificar corretamente. "Pedi o nome do funcionário, mas ele se recusou a me dar. Foi um total desrespeito em um momento já cheio de tensão", finalizou a atriz.