Karoline Lima posa com Léo Pereira - Reprodução

Karoline Lima posa com Léo PereiraReprodução

Publicado 30/09/2024 13:21

Tudo indica que Karoline Lima, de 28 anos, decidiu desativar seu perfil no Instagram após revelar que vinha sendo alvo de ameaças de morte. A influenciadora, que se envolveu recentemente com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, expôs a situação delicada nas redes sociais recentemente, mas optou por retirar seu perfil do ar neste final de semana.



Ao tentar acessar o perfil de Karoline, os seguidores se depararam com uma página sem publicações, sem seguidores e a mensagem de erro padrão do Instagram. A modelo já havia demonstrado preocupação ao expor algumas das mensagens recebidas. Inclusive, afirmou que pessoas assim não representam a torcida do Flamengo.



Em uma das ameaças divulgadas pela loira, um torcedor furioso escreveu: “Só foi ele começar a comer essa p*tinha maria-chuteira que ele ficou uma m*rda dentro de campo. Eu quero a morte do Léo Pereira e da Karoline urgentemente”. A mensagem chocou a famosa, que decidiu não se calar diante das agressões.



Embora a relação de Karoline com Léo Pereira tem sido alvo de críticas por parte de alguns torcedores, mas a influenciadora segue contando com o apoio de seus fãs e amigos. Até o momento, o zagueiro ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto, mas a situação vem ganhando grande repercussão nas redes sociais.